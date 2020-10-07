Дизайнер Виктория Кондратьева из Москвы выпустила коллекцию свитеров Связанные с Путиным ко дню рождения президента России. Серия объединяет в себе мемы, которые ассоциированы с главой государства.

Дизайнер Виктория Кондратьева из Москвы выпустила коллекцию свитеров "Связанные с Путиным" ко дню рождения президента России. Серия объединяет в себе мемы, которые ассоциированы с главой государства.В преддверии холодов свитер в личном гардеробе особенно актуален. Теплая одежда позволит защититься от ненастья, сохранить крепкий иммунитет и не подпустить к себе вирусы.Серия "Связанные с Путиным" объединяет в себе мемы, которые ассоциируются с президентом. На одном из свитеров изображен глава государства, скачущий на коне. Также есть свитера со знаменитым котом, которого Путин нарисовал на школьной доске, и другие.Автор коллекции передала "привет" тем, кто видит заговор во многих современных событиях, связанных с Россией. Виктория сделала это при помощи свитеров с удлиненным рукавом и надписями "длинные руки Москвы" и "длинные руки КГБ".Греть не только тех, кто надевает эти свитера, но и тех, кто их видит, – таков главный мотив Виктории Кондратьевой. В наши непростые дни каждому не помешает немного тепла, уверена автор коллекции.