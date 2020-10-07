На месяц позже заявленного срока.

На месяц позже заявленного срока.Речь идет о пересечении улиц Верхняя и Нижняя Дуброва у рынка «Слобода». До сих пор не регулируемый перекресток крупнейших транспортных потоков на Юго-Западного района давно сталНапример, 1 октября ДТП произошло на кольце, соединяющем улицы Верхняя и Нижняя Дуброва, и этот случай далеко не исключение. Владимирцы возмущены: «аварийный» круг давно требует корректировки движения и установки светофора. Пересечь его утром или вечером в час пик – задача не из легких.Кроме того, именно через него большегрузные автомобили следуют в промзону «Яма» и далее – на Моситострой.Первоначально предполагалось, что новый светофор установят не позднее сентября. Однако розыгрыш тендера по этому подряду затянулся. Цена вопроса – 2, 5 миллиона рублей.В итоге, здесь до 20 октября должно быть установлено 15 светодиодных светофора с обратным отсчетом времени перехода. Также обещано сохранить существующий пешеходный переход.