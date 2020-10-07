Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе прогнозируемый. Ситуация управляемая. Дополнительных ограничительных мер областная власть вводить пока не планирует. Послушаешь

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе прогнозируемый. Ситуация управляемая. Дополнительных ограничительных мер областная власть вводить пока не планирует. Послушаешь чиновников – и начинает казаться, что обстановка с ростом заболеваемости коронавирусом у нас в регионе не должна вызывать опасений. Первый зам губернатора по социальной политике Сергей Шевченко заявил, что Владимирская область среди других субъектов находится в