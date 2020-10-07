Коронавирусный антирекорд. На 6 октября “ковид” подтвердился сразу у 60 жителей региона. Последний раз такой показатель фиксировался 16 июня. Ждать ли нам введения новых ограничительных

Коронавирусный антирекорд. На 6 октября “ковид” подтвердился сразу у 60 жителей региона. Последний раз такой показатель фиксировался 16 июня. Ждать ли нам введения новых ограничительных мер? И будут ли горожан массово штрафовать за отсутствие масок?