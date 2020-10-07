Коронавирусный антирекорд. На 6 октября “ковид” подтвердился сразу у 60 жителей региона. Последний раз такой показатель фиксировался 16 июня. Ждать ли нам введения новых ограничительных
<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2020-nuzhno-li-shtrafovat-lyudej-za-otsutstvie-masok.html" target="_blank">Нужно ли штрафовать людей за отсутствие масок?</a> - Коронавирусный антирекорд. На 6 октября “ковид” подтвердился сразу у 60 жителей региона. Последний раз такой показатель фиксировался 16 июня. Ждать ли нам введения новых ограничительных
[url=https://33live.ru/novosti/07-10-2020-nuzhno-li-shtrafovat-lyudej-za-otsutstvie-masok.html]Нужно ли штрафовать людей за отсутствие масок?[/url] - Коронавирусный антирекорд. На 6 октября “ковид” подтвердился сразу у 60 жителей региона. Последний раз такой показатель фиксировался 16 июня. Ждать ли нам введения новых ограничительных