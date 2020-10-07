К 2022 году улицы, скверы и школы обретут имена Героев России. В честь 30-летия учреждения почетного звания партия власти в рамках проекта «Историческая память» инициировала акцию «Герой

К 2022 году улицы, скверы и школы обретут имена Героев России. В честь 30-летия учреждения почетного звания партия власти в рамках проекта «Историческая память» инициировала акцию «Герой России». Отмечать за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, в современной России было решено в марте 1992 года, когда СССР уже распался и звание