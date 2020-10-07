Помогающее пространство. Так называют Коррекционно-развивающий Центр его сотрудники. Здесь не только разрабатывают, но и успешно применяют инновационные подходы и авторские методики для детей с особенностями развития.

Необычный семейный выезд состоялся на базе эко-отеля «Велес». Его особенность в том, что участниками интенсива стали 10 семей, в которых воспитываются дети с проблемами развития. Организатор поездки - Коррекционно-развивающий Центр.Помогающеепространство. Так называют Коррекционно-развивающий Центр его сотрудники. Здесь не только разрабатывают, но и успешно применяют инновационные подходы и авторские методики для детей с особенностями развития.Юлия Маркешова, руководитель Коррекционно-развивающего Центра, логопед-дефектолог, нейропсихолог:- Сейчас в Центре у нас работают воспитатели, логопеды-дефектологи, нейропсихологи. Сейчас у нас специалист по ритмике, по адаптивной физкультуре, по массажу, специалист по логопедическому массажу, и сейчас мы открываем удивительное направление — это наши авторские интенсивы.Совместный выезд на природу— один из таких интенсивов. Обучение детей и родителейпрошло в виде командных игр. Взрослыесмогли понять, в какой форме необходимо заниматься с ребенком. Самое основное— это эмоции и ощущения.Юлия Маркешова, руководитель Коррекционно-развивающего Центра, логопед-дефектолог, нейропсихолог:- Я впервые за долгое время работы увидела, как родители — мамы и папы — умеют умеют играть, умеют смеяться, умеют хохотать, умеют не скрывать слёзы. Это было тоже одной из важных задач — чтобы родители тоже проявили свои эмоции. И тогда эмоции будут проявлять их дети.Преодоление страхов, запуск речи, развитие моторики. Новый формат работы показал положительную динамику. Но главное — семьи смогли отдохнуть и побыть в кругу понимающих и помогающих людей.Наталья Головешкина, Александр Голубев, Вести - Владимир