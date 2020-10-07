Этой осенью ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшилась. Правительство города было вынуждено вернуть некоторые ограничения.

Этой осенью ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшилась. Правительство города было вынуждено вернуть некоторые ограничения.С 5 октября все московские школы ушли на 14-дневные каникулы. Родителей просят оставлять детей дома или отвозить их на дачу. Кататься на транспорте и посещать общественные места нежелательно.Ограничения также коснулись пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями. Власти рекомендуют им выходить на улицу только в случае крайней необходимости и не забывать о средствах защиты.Пока эти меры не помогли остановить распостранение болезни. 6 октября мэр города Сергей Собянин сообщил о временной блокировке социальных карт для школьников и пенсионеров.7 октября в Сети появились слухи о возможном возвращении пропускной системы. По данным телеграм-канала Baza, сотрудники автобазы управления делами президента уже сдали данные для передвижения по городу.Источники в ГИБДД пока не подтвердили эту информацию. По их словам, окончательное решение о введении пропусков в Москве может быть принято в ближайшие две недели.За последние сутки в столице Днем ранее оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки отчитался о 4 082 инфицированных.