Савелия Роговцева ищут уже десятый день.

На протяжении десяти последних дней мы рассказываем читателям о розыске 7-летнего школьника Савелия Роговцева, который пропал без вести.Мальчик объявлен в федеральный розыск. Напомним, что, возвращаясь из школы 28 сентября, он и больше его никто не видел. В селе Горки и окрестностях круглосуточно работают поисково-спасательные отряды, которые прошли 10 000 километров. Парня ищет около .Приметы: на вид 7 лет, рост около 120 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые.Одет: синяя куртка, белая рубашка, темно-синие брюки, синие кроссовки.При себе имел чёрный школьный рюкзак с желтыми вставками, изображением автомобиля и надписью «OFF ROAD EXTREME».Информацию о местонахождении ребёнка можно сообщить по номерам телефонов: дежурная часть ОМВД России по Камешковскому району 8 (49248) 77-81-26, 8-919-016-37-45; Управление уголовного розыска по Владимирской области: 8-920-902-07-77.