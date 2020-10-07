Распитие алкоголя закончилось убийством. Трагедия произошла в Вязниковском районе. По предварительным данным, мирно уладить конфликт не удалось. Компания вышла на улицу, чтобы продолжить

Распитие алкоголя закончилось убийством. Трагедия произошла в Вязниковском районе. По предварительным данным, мирно уладить конфликт не удалось. Компания вышла на улицу, чтобы продолжить выяснение отношений. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой 33-летний подозреваемый нанёс ножевые ранения двум своим знакомым. Один из них – ровесник подозреваемого – скончался. По факту гибели человека следователи возбудили уголовное