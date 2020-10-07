Подрядчик выполнил предусмотренные проектом работы на два месяца раньше срока.

Рекультивация Петушинской городской свалки завершается досрочно. Подрядчик выполнил предусмотренные проектом работы на два месяца раньше срока. Сообщили в пресс-службе белого дома.Петушинская свалка была открыта в 1976 году. За время её работы там накопилось более 250 тысяч тонн отходов. Свалка расположена на расстоянии 800 метров от жилой застройки города и в 600 метрах от реки Клязьма. Площадь объекта захоронения составляет 6 Га, непосредственно отходами занято 4,35 Га. В 2015 году свалку закрыли. Был разработан проект её рекультивации, который в июне 2017 года получил положительное заключение сметной экспертизы ГАО ВО «Владоблгосэкспертиза» и положительное заключение государственной экологической экспертизы. Общая стоимость проекта составляла более 28 млн рублей, провести рекультивацию этой свалки стало возможно только благодаря федеральному проекту «Чистая страна»: 25,1 млн рублей было выделено из федерального бюджета в рамках нацпроекта. Средства областного бюджета составили 3,1 млн рублей.В рамках федерального проекта «Чистая страна» в 2020 году в 23 регионах России должны быть рекультивированы 42 объекта. 3 из них – в нашей области: кроме свалки в Петушках рекультивируются свалки в микрорайоне города Владимира и Селивановском районе.