Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с предложением компенсировать россиянам перевод на удаленную работу. Он пояснил, что сотрудники тратят свою воду и электричество и ..

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с предложением компенсировать россиянам перевод на удаленную работу. Он пояснил, что сотрудники тратят свою воду и электричество и имеют право на возмещение затрат.Кроме того, Онищенко отметил, что некоторые компании обеспечивают своих работников питанием, поэтому им следует снабдить сотрудников сухими пайками, сообщаетРанее политик призвал российских женщин отказаться от обуви на каблуках. По его мнению, она может нанести вред здоровью.