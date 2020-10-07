Чемпионат проходил в Калуге с 1 по 5 октября.

Владимирские полиатлонисты завоевали победу на первенстве России среди юношей и девушек. Есть успехи и в личном зачете. Полиатлонисты Николай Маклаков (возрастная группа 18-20 лет) завоевал две золотые медали в дисциплинах «троеборье с бегом» и «троеборье с лыжероллерами», а Никита Малышев (возрастная группа 21-23 года) – серебро в «троеборье с бегом» и бронзу в «троеборье с лыжероллерами». Ярослава Козлова получила второе место в возрастной группе 16-17 лет.Среди юниоров сборная Владимирской области стала третьей на пьедестале почета.