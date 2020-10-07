В мэрии учрежден институт советников главы города. О создании новой структуры сегодня сообщил сам глава Владимира Андрей Шохин на очередном заседании Горсовета. Советники главе города

В мэрии учрежден институт советников главы города. О создании новой структуры сегодня сообщил сам глава Владимира Андрей Шохин на очередном заседании Горсовета. Советники главе города понадобились для рассмотрения конкретных отраслевых задач, отработки аналитики, а также анализа решений мэрии с точки зрения позитивных и негативных последствий. По мнению Андрея Шохина, обычные чиновники слишком заняты рутинными проблемами