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-Без страха и масок.
Рост заболеваемости на фоне беспечности. Как заставить владимирцев надеть маски?
-
Жужжащие соседи. Законна ли пасека по-соседству с жилыми домами? Муромский городской суд вынес решение.
-
Владимирский Бэнкси. Стрит-арт по-владимирски. Тайный художник под псевдонимом Мишкин показал своё лицо.
- Не белый и не пушистый, зато не вызывает аллергию. Всё больше жителей региона заводят необычных питомцев.
- Не в кабинете , а на природе. Как специалисты рекомендуют лечить страхи и другие особенности развития?