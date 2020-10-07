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<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2020-smotrite-vesti-v-1430-kak-zastavit-vladimircev-nadet-maski.html" target="_blank">Смотрите Вести в 14.30: Как заставить владимирцев надеть маски</a> - -Без страха и масок. Рост заболеваемости на фоне беспечности. Как заставить владимирцев надеть маски? - Жужжащие соседи. Законна ли пасека по-соседству с жилыми домами? Муромский городской суд вынес решение. - Владимирский Бэнкси. Стрит-арт по-владимирски. Тайный художник под псевдонимом Мишкин показал своё лицо. - Не белый и не пушистый, зато не вызывает аллергию. Всё больше жителей региона заводят необычных питомцев. - Не в кабинете , а на природе. Как специалисты рекомендуют лечить страхи и другие особенности развития?