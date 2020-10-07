Они завоевали шесть медалей на Кубке России.

Представительницы Владимирской области завоевали шесть медалей в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» на Кубке России по спортивной борьбе, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Турнир проходил в подмосковном Наро-Фоминске со 2 по 4 октября.Ковровчанка Дарья Николаева завоевала две золотые медали в весовой категории до 71 килограмм. Рената Якубова из Камешковского района – серебряную и золотую медали в весовой категории до 64 кг. Ольга Владимирова (также из Камешковского района) – две бронзовые медали в весовой категории до 58 килограмм.Благодаря победам спортсменки выступят на чемпионате мира в сербском городе Нови-Сад.