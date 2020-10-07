7 октября стартует второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации...

Сегодня стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации.На первом этапе (с 11 по 20 сентября) голосование проходило на официальных сайтах УВД по административным округам г. Москвы. Большинством голосов были определены по одному претенденту от каждого округа для участия во втором этапе, который состоится с 7 по 16 октября и будет проведен на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве (77.мвд.рф). Заключительный этап конкурса (с 1 по 10 ноября) пройдет на федеральном уровне. В финальном этапе принимают участие по 1 участковому от каждого региона (победители региональных этапов).Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к полиции, в частности, к участковым уполномоченным полиции, а также формированию о них позитивного общественного мнения. Именно участковые круглосуточно работают с населением на подведомственных территориях, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, а также алкоголизма и наркомании.