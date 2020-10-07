Второй этап, в ходе которого жители области выберут «народного участкового» региона, пройдет с 7 по 16 октября.

7 октября в регионе стартовал второй этап конкурса «Народный участковый - 2020». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.На первом этапе конкурса выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. Второй этап, в ходе которого жители области выберут «народного участкового» региона, пройдет с 7 по 16 октября.Победитель регионального этапа конкурса будет представлять нашу область в финале конкурса, который пройдет в ноябре.Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на областной полиции..