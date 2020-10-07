С 7 по 16 октября интернет-пользователи выбирают лучшего участкового Владимирской области, который будет представлять наш регион в финале конкурса.

С 7 по 16 октября во Владимирской области проходит онлайн-голосование второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый - 2020".Напомним, что на первом этапе конкурса, проходившем с 11 по 20 сентября, в ходе народного голосования граждане выбрали лучших участковых уполномоченных полиции, представляющих 17 районных отделов полиции области.Теперь в ходе онлайн-голосования на сайте УМВД России по Владимирской области жители региона сами выберут единственного, наиболее достойного, претендента на звание «Народный участковый».Итоги голосования и имя лучшего Народного участкового уполномоченного полиции 33-го региона будут объявлены после завершения голосования.Победитель будет представлять Владимирскую область на заключительном (всероссийском) этапе конкурса, который состоится в ноябре.Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, нажмите на кнопку ниже.