Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

Стоимость вакцины от COVID-19 не будет превышать 1 000 рублей за дозу, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.«На лекарства в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то мы установим предельную цену - 20 рублей», - заверил он.Что касается вакцины, то тариф может быть достаточно высоким.«Скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как вакцины выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами", - отметил глава ФАС.Напомним, что в сентябре в российских аптеках появились сразу несколько препаратов отечественного производства. Они созданы на основе активного действующего вещества фавипиравир, для лечения коронавируса в домашних условиях. В серийное производство запущена вакцина "Спутник V". Готовятся ещё несколько препаратов.В ближайшее время в России планируется включение медикаментов от COVID-19 в перечень жизненно важных лекарств.