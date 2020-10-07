Двое злоумышленников подошли к мужчине, нанесли ему несколько ударов в область лица и открыто похитили принадлежащие ему документы, мобильный телефон, банковские карты и денежные средства...

«Сотрудниками ОУР УВД по ЮВАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве по горячим следам задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на мужчину», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции позвонил гражданин. По его словам, на Волгоградском проспекте, возле одного из кафе, двое неизвестных напали на мужчину. По прибытии на место полицейские обнаружили 50-летнего потерпевшего. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с переломом носа.Установлено, что двое злоумышленников подошли к мужчине, нанесли ему несколько ударов в область лица и открыто похитили принадлежащие ему документы, мобильный телефон, банковские карты и денежные средства.Принятыми мерами сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении противоправного деяния задержаны двое ранее судимых мужчин 26 и 27 лет. У одного из них по месту жительства изъят похищенный мобильный телефон. Документы найдены сотрудниками полиции недалеко от места происшествия.Следствием ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18