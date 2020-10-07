Во Владимире отменили общегородской субботник. О том, что жителям не нужно выходить на уборку города, сообщил Андрей Шохин на очередном заседании Горсовета. Напомним, ранее в администрации

Во Владимире отменили общегородской субботник. О том, что жителям не нужно выходить на уборку города, сообщил Андрей Шохин на очередном заседании Горсовета. Напомним, ранее в администрации Владимира анонсировали проведение общегородского субботника 10 октября. По каким причинам в этот раз его отменили глава города не сообщил. Можно лишь догадываться, что это решение связано с усложнившейся эпидемиологической