Год назад владимирские артисты вместе с ним трудились над спектаклем «Исповедь тенора».

Пришло печальное известие – умер народный артист СССР, оперный певец, педагог, друг Владимирского драмтеатра Владислав Пьявко. Год назад владимирские артисты вместе с ним трудились над спектаклем «».Это пьеса автобиографична. Герой сюжета - выдающийся тенор 20 века, солист Большого театра Владислав Пьявко. Это не столько история о собственных переживаниях, сколько художественное осмысление потерь, разочарований и поисков любви, - говорил Владислав Иванович.месяцы напряженной и вдохновенной работы над спектаклем, дни премьеры, которые всколыхнули владимирского зрителя, никого не оставив равнодушным. Со смертью великого певца ушла целая эпоха в культуре России.