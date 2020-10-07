В этом году исполняется 30 лет со учреждения высшего звания Герой Российской Федерации. Первыми награжденными стали летчик космонавт Сергей Крикалев и генерал -майор авиации Суламбек Осканов (посмертно). По инициативе руководства партии "Единая Россия" во всех регионах проводится работа по увековечиванию памяти Героев.

В этом году исполняется 30 лет со учреждения высшего звания Герой Российской Федерации. Первыми награжденными стали летчик космонавт Сергей Крикалев и генерал -майор авиации Суламбек Осканов (посмертно). По инициативе руководства партии "Единая Россия" во всех регионах проводится работа по увековечиванию памяти Героев.Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Девять из них имеют отношение к нашей Владимирской области. В честь кого-то уже названы школы, но есть имена, которые, к сожалению, не очень известны. Нам нужно сделать все возможное, чтобы проживающие в области люди знали о подвигах наших земляков.Поэтому я поручил местным отделениям партии «Единая Россия», фракциям в Советах народных депутатов изучить возможность и подобрать скверы, улицы или образовательные учреждения, которым можно присвоить имена Героев России. Мы планируем, что в течение 2020-21 годов эта работа будет завершена.Один из Героев России - Иван Голубев , уроженец Вязниковского района. генерал - полковник милиции , заммминистра внутренних дел России. Высшее звание получил за мужество и героизм , проявленнные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Его имя носит школа во Мстере. А в прошлом году Президент вручил Звезду Героя Владимиру Ковтуну, полковнику запаса спецназа ГРУ. В 1987 году он в составе группы, в афганской провинции Кандагар смог захватить "Стингер", который американцы поставляли моджахедам. Эти стингеры стали неопровержимым доказательством вмешательства США во внутренние дела дрегого государства. Сейчас Владимир Ковтун возглавляет птицефабрику в Александровском районе.