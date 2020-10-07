Противопожарный пруд сделали, но про его безопасность забыли. Ковровская городская прокуратура выявила нарушения в устройстве противопожарного пруда в деревне Рукав. Недостатки нашли в

Противопожарный пруд сделали, но про его безопасность забыли. Ковровская городская прокуратура выявила нарушения в устройстве противопожарного пруда в деревне Рукав. Недостатки нашли в ходе осмотра водоема вместе с сотрудниками госинспекции административно-технического надзора. Устройством противопожарного пруда занималась компания, выбранная с помощью электронного аукциона. Договор муниципальные чиновники заключили на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в