В Московском метрополитене появились приборы для автоматической проверки температуры пассажиров. Они были установлены на турникетах станции Спартак Таганско-Краснопресненской линии ..

В Московском метрополитене появились приборы для автоматической проверки температуры пассажиров. Они были установлены на турникетах станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии подземки.Устройства сканируют лица людей, определяя температуру и выводя результаты на отдельном мониторе. СМИ сообщают, что пока такая система носит экспериментальный характер, сообщает телеканал "".Ранее в метро Москвы ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Пассажиры без масок больше не смогут попасть в подземку.