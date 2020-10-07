Жителям Радужного сделали перерасчет за некачественную воду. Проблемы с водоснабжением вскрылись в результате проверки прокуратуры. Надзорный орган установил, что ЗАО «Радугаэнерго»

Жителям Радужного сделали перерасчет за некачественную воду. Проблемы с водоснабжением вскрылись в результате проверки прокуратуры. Надзорный орган установил, что ЗАО «Радугаэнерго» проводило ремонт на общегородских централизованных сетях водоснабжения. В результате работ люди долго сидели без воды, а когда в квартиры вода все-таки вернулась, ее качество заметно ухудшилось. После вмешательства прокуратуры, жителям сделали перерасчет за коммунальные