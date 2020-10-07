По предварительной информации, в потасовке участвовали пять молодых людей.

Накануне в Вязниках в районе Толмачёво произошла массовая драка. Сообщение в полицию поступило около 5 часов вечера. Правоохранители незамедлительно выехали на место происшествия. По предварительной информации, в потасовке участвовали пять молодых людей. В результате трое получили телесные повреждения, один из мужчин предварительно 88 г.р. скончался на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, двое участников драки пытались скрыться, но были задержаны сотрудниками полиции.Фото