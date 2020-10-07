Тему и дату каждой линии можно уточнить в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра.

В октябре Управление Росреестра по Владимирской области снова организует ряд "прямых телефонных линий для населения".На этот раз жители Владимира и области смогут получить ответы на вопросы по следующим темам:- учет изменений земельных участков;- порядок обжалования принятых инспекторами государственного земельного надзора процессуальных решений о привлечении к административной ответственности за нарушение требований земельного законодательства;- вопросы кадастрового учета и кадастровой оценки;- лицензирование геодезической и картографической деятельности;- правила и обязанности финансового управляющего в деле о банкротстве;- порядок государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства.Тему и дату каждой прямой линии можно уточнить в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.