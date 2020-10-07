После драки подозреваемый скрылся с места преступления, но он не успел убежать далеко.

В Вязниках продолжается расследование уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в .По информации регионального Следкома, вечером 6 октября мужчины распивали в квартире спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, и компания вышла на улицу, чтобы продолжить выяснять отношения. Однако, урегулировать ситуацию им не удалось, и подозреваемый нанес один ударом ножом в шею потерпевшего, а другому случайному 38-летнему знакомому нанес удар ножом в грудь.От полученных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия, его пострадавший товарищ госпитализирован в Вязниковскую ЦРБ в тяжелом состоянии.После драки подозреваемый скрылся с места преступления, но он не успел убежать далеко, поскольку был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.Следователь СК России направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.