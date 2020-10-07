Российская киностудия Союзмультфильм сообщила о разработке полнометражного фильма про знаменитого Чебурашку. Картина будет снята в жанре комедии. Производство фильма начнется в 2021 ..

Российская киностудия "Союзмультфильм" сообщила о разработке полнометражного фильма про знаменитого Чебурашку. Картина будет снята в жанре комедии.Производство фильма начнется в 2021 году. Над ним будет работать режиссер Дмитрий Дьяченко, снявший такие бестселлеры как "Последний богатырь" и "О чем говорят мужчины". Самого мультипликационного героя сделают "реальным" с помощью компьютерной графики. Предварительная дата выхода ленты на большие экраны назначена на 2022 год, пишет