Во Владимире вынесен приговор 33-летнему местному жителю, осужденному за коммерческий подкуп.

Во Владимире вынесен приговор 33-летнему местному жителю, осужденному за коммерческий подкуп. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что в феврале 2019 года к сотруднику одного местного предприятия обратился представитель организации-конкурента с предложением передать ему за 200 тыс. рублей технологическую инструкцию на выпуск продукции указанного общества, которая является коммерческой тайной. О поступившем предложении сотрудник сообщил в правоохранительные органы.Суд назначил владимирцу наказание в виде штрафа в размере 5,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 года 6 месяцев.