Жители Владимирской области могут проголосовать за лучшего участкового в регионе. С 7 по 16 октября в области проходит онлайн-голосование “Народный участковый – 2020″. Это уже второй

Жители Владимирской области могут проголосовать за лучшего участкового в регионе. С 7 по 16 октября в области проходит онлайн-голосование “Народный участковый – 2020″. Это уже второй этап конкурса, в нем участвуют 18 человек. Это те, кого жители региона выбирали в качестве лучших участковых из 17 районных отделов полиции. Теперь же голосующим предлагают остановить свой выбор