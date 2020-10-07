В квартире пожарные обнаружили женщину, которая находилась без сознания.

20 человек, в том числе 5 детей эвакуировали из-за пожара в жилом доме во Владимире. Сообщили в пресс-службе МЧС.Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже в доме №149А по улице Лакина поступило в среду, 6 октября, в 21.46.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м. В квартире была обнаружена женщина, которая надышалась продуктами горения и находилась без сознания. Её вынесли на свежий воздух и до приезда медиков оказали ей первую помощь. Таким образом, на пожаре была спасена женщина 1961 г.р. Также из дома были эвакуированы 20 человек, в том числе 5 детей. В результате возгорания пострадала внутренняя отделка квартиры и имущество. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 19 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.