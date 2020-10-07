Во Владимире на пожаре спасли женщину и кошку. Возгорание случилось в многоквартирном доме на улице Лакина. О дыме из окна квартиры на пятом этаже сообщили пожарным. Те оперативно

Во Владимире на пожаре спасли женщину и кошку. Возгорание случилось в многоквартирном доме на улице Лакина. О дыме из окна квартиры на пятом этаже сообщили пожарным. Те оперативно отреагировали на вызов, по прибытии стали эвакуировать жителей многоэтажки. Из дома вывели 20 человек, в том числе 5 детей. В самой квартире сотрудники МЧС обнаружили женщину 1961