С учетом эпидемиологической обстановки, городские власти приняли решение не проводить субботник 10 октября.

Владимирцы не будут массово выходить в город на уборку 10 октября. В этот день был запланирован завершающий этап недели уборки областного центра. В городе уже прошли ряд мероприятий. Но с учетом роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, в субботу горожане не будут заниматься уборкой, по крайней мере, в массовом порядке.Но город грязным не оставят. В субботу подведомственные муниципальные предприятия и учреждения ЖКХ, отвечающие за чистоту и порядок, будут работать, как сообщили в пресс-службе мэрии.