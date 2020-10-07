В центре, созданном на базе Владимирского политехнического колледжа, смогут обучаться ребята от 7 до 18 лет.

Первый во Владимирской области IT-клуб открылся в областном центре на базе Владимирского политехнического колледжа и уже принял 200 участников. Там смогут обучаться новейшим технологиям дети и подростки от 7 до 18 лет.По информации пресс-службы областной администрации, клуб, созданный в рамках нацпроект "Образование", нацелен на популяризацию технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями.Такие площадки для приобщения учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга открываются сейчас по всей стране.«IT-куб» во Владимире будет работать по шести направлениям: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Программирование на Java», «Кибергигиена и работа с большими данными» и «Программирование роботов».- По ряду направлений принимаем ребят с 7 лет, обеспечивая их знакомство с айти-сферой в доступном увлекательном формате. Но основной костяк учащихся будут составлять ребята 14 – 18 лет. Пока расписание ориентировано на вторую половину дня в будни, в дальнейшем планируем проводить расширенные занятия в выходные дни, выдавая «недельную норму» по часам за день – это будет востребовано ребятами из области», – отметил руководитель «IT-куба» Игорь Скрябин.В торжественном открытии принял участие первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко. По его мнению, такие точки роста, как «IT-куб», играют роль социальных лифтов.Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо оформить специальную заявку на сайте «IT-куба». Обучение в центре бесплатно.