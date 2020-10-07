Кубок памяти заслуженного тренера СССР Н. Г. Толкачева завершится 9 октября.

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике "Кубок памяти заслуженного тренера СССР Н. Г. Толкачева" традиционно проходят во Владимире с 1 по 9 октября. В зрелищном чемпионате участвуют 233 спортсмена из 24 регионов страны. Честь Владимирской области защищают 65 спортсменов. Турнир проходит на базе спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г Толкачёва. Кубок памяти заслуженного тренера СССР Н. Г. Толкачева" завоевал звание одного из самых престижных в России. Победители соревнований показывают достойные результаты на европейском уровне.