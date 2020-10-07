Приходят в форму и пробуют силы. Во Владимире стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на “Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва”.
<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2020-vo-vladimire-startovali-vserossijskie-sorevnovaniya-po-sportivnoj-gimnastike-na-kubok-tolkachyova.html" target="_blank">Во Владимире стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на кубок Толкачёва</a> - Приходят в форму и пробуют силы. Во Владимире стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на “Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва”.
[url=https://33live.ru/novosti/07-10-2020-vo-vladimire-startovali-vserossijskie-sorevnovaniya-po-sportivnoj-gimnastike-na-kubok-tolkachyova.html]Во Владимире стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на кубок Толкачёва[/url] - Приходят в форму и пробуют силы. Во Владимире стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на “Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва”.