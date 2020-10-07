Приходят в форму и пробуют силы. Во Владимире стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на “Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва”.

Приходят в форму и пробуют силы. Во Владимире стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на “Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва”. Состязания проходят в разных возрастных категориях. Всего в них участвует 233 спортсмена из 24 регионов страны от Калининграда до Сахалина. Для гимнастов это, по сути, первый серьёзный старт после коронавирусных ограничений. Организаторы заверили: