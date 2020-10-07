Соревнования на стадионе Торпедо продлятся до 12 октября.

Во Владимире до 12 октября можно полюбоваться мощью российских тяжелоатлетов и поболеть за наших спортсменов.Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров 15-23 года проходят во дворце спорта СК «Торпедо». За первое место борются 343 спортсмена из 37 регионов, в том числе 11 тяжелоатлетов из Владимирской области.На помост выйдут 208 мужчин и 135 женщин. Вчера свои спортивные достижения продемонстрировали девушки в весовых категориях: 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг и юниоры весовой категории 55 кг.