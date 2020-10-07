Речь идёт о Петушинском городском полигоне захоронения отходов.

Вслед за закрытием Петушинской городской свалки, которое состоялось в 2015 году, был разработан проект её рекультивации. В июне 2017 года проектно-сметная документация(ПСД) получила положительное заключение госэкспертизы. Общая стоимость работ оценивалась в 28 млн рублей. Большая часть суммы выделена по федеральной программе «Чистая страна» - 25,1 млн рублей. Средства областного бюджета составили 3,1 млн рублей.«В рамках федерального проекта «Чистая страна» в 2020 году в 23 регионах России должны быть рекультивированы 42 объекта. Три из них – в нашей области: кроме свалки в Петушках рекультивируются свалки в микрорайоне Оргтруд города Владимира и Селивановском районе», – отметил врио заместителя губернатора Владимирской области Роман Годунин, который 6 октября посетил объект.Рекультивация Петушинского полигона отходов предусматривает два этапа: технический и биологический. Сейчас завершается технический этап. Основные мероприятия, проводимые подрядчиком, это изменение конфигурации мест складирования мусора, устройство над ней выравнивающего, защитного и плодородного слоёв.«Проектом предусмотрена система пассивной дегазации – отвода образующегося биогаза в атмосферу. Биологический этап рекультивации предусматривает посев и выращивание многолетних трав, а также дальнейший уход за ними», - поясняют в пресс-службе администрации региона.Отмечается, что подрядчик выполнил предусмотренные проектом работы на два месяца раньше срока.Добавим, что объект был открыт в 1976 году, а за время её работы накопил более 250 тысяч тонн отходов. Свалка расположена на расстоянии 800 метров от жилой застройки города и в 600 метрах от реки Клязьма. Площадь мест захоронения составляет 6 Га, непосредственно отходами занято 4,35 Га.