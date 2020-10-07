В этот день в регионе планируется проводить выставки, ярмарки, торжественные мероприятия с демонстрацией изделий традиционных промыслов и ремесел.

Во Владимирской области назначен День народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. Праздник будет отмечаться каждый год во вторую субботу сентября. В этот день в регионе планируется проводить выставки, ярмарки, торжественные мероприятия с демонстрацией изделий традиционных промыслов и ремесел. В 33 регионе производством изделий народного промысла занимаются около 70 предприятий. Продукция четырех из них признана культурным наследием федерального уровня, еще 11 производят изделия регионального значения.