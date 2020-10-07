В белом доме проходит брифинг по ситуации с коронавирусом во Владимирской области.

В белом доме проходит брифинг по ситуации с коронавирусом во Владимирской области. В нем принимают участиепервый замгубернатора Сергей Шевченко, руководители департаментов здравоохранения, образования, предпринимательства и представитель регионального Управления Роспотребнадзора.По словам Шевченко,региональному здравоохранению выделено дополнительно 270 миллионов на борьбу с коронавирусом, денежные средства получили6-я инфекционная больница,ОКБ, больница Гусь-Хрустального, где тестируют наCOVID-19. Ограничительные мероприятия будут вводить точечно по ситуации с заболеваемостью.Первый замгубернатора попросил отказаться от массовых мероприятий, концертов.Руководитель департамента образования Ольга Беляева сообщила, что все педагоги во носят маски, дети разделены по потокам. Заболевания точечные в 13 дошкольных образовательных организациях. По ОРВИ и ковид у 163 человека отправлены на карантин.Краснооктябрьскую среднюю школу Гусь-Хрустального района полностью закрыли на карантин по коронавирусу.В Судогде одну школу закрыли вчера, дети ушли на «дистанционку».Все подробности с брифинга – в выпусках «Вестей» в 14.25 и 21.05.