В белом доме проходит брифинг по ситуации с коронавирусом во Владимирской области.
В белом доме проходит брифинг по ситуации с коронавирусом во Владимирской области. В нем принимают участие
первый замгубернатора Сергей Шевченко, руководители департаментов здравоохранения, образования, предпринимательства и представитель регионального Управления Роспотребнадзора.
По словам Шевченко,
региональному здравоохранению выделено дополнительно 270 миллионов на борьбу с коронавирусом, денежные средства получили
6-я инфекционная больница,
ОКБ, больница Гусь-Хрустального, где тестируют на
COVID
-19. Ограничительные мероприятия будут вводить точечно по ситуации с заболеваемостью.
Первый замгубернатора попросил отказаться от массовых мероприятий, концертов.
Руководитель департамента образования Ольга Беляева сообщила, что все педагоги во носят маски, дети разделены по потокам. Заболевания точечные в 13 дошкольных образовательных организациях. По ОРВИ и ковид у 163 человека отправлены на карантин.
Краснооктябрьскую среднюю школу Гусь-Хрустального района полностью закрыли на карантин по коронавирусу.
В Судогде одну школу закрыли вчера, дети ушли на «дистанционку».
Все подробности с брифинга – в выпусках «Вестей» в 14.25 и 21.05.