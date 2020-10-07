После происшествия пассажир потерял сознание, но дышал.

Ранее мы рассказывали о происшествии, которое случилось вчера на улице .Утром 6 октября при начале движения водитель автобуса, следующего по маршруту № 53, стал закрывать пассажирские двери. 50-летнего мужчину защемило в двери, а после того как водитель заново открыл её, пассажир выпал из транспортного средства.Он упал на асфальт и попал под заднее колесо движущегося автобуса. На место оперативно прибыла карета скорой помощи. Пассажир не приходил в сознание, но дышал. Владимирца госпитализировали, но по информации информационного портала ,он скончался в больнице.