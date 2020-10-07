На сайте госзакупок размещён лот на приобретение программного комплекса.

На госзакупках размещён лот на приобретение системы «Умный город», за которую администрация Владимира готова заплатить 6,1 миллиона рублей.«Умный город» будет представлять из себя многослойный набор карт муниципального образования «город Владимир» по основным сферам, за который отвечает муниципалитет. Среди них: дорожное и коммунальное хозяйство, городской транспорт, состояние жилищного фонда», - поясняют в пресс-службе мэрии.У администрации появится возможность реагировать на проблему в режиме реального времени. Отмечается, что система хорошо зарекомендовала себя в Московской области.«Её внедрение позволит оперативно собирать данные по городским проблемам, связанным с коммунальной инфраструктурой и благоустройством, а также онлайн отслеживать работы по их решению. Система также будет интегрирована с порталом «Мой Владимир», чтобы быстрее обрабатывать жалобы и обращения владимирцев», - рассказывает пресс-служба в своём комментарии.Срок окончания подачи заявок на торги – 26 октября. Исходя из условий контракта, планируется, что программный комплекс запустят с 7 декабря.