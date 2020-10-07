В региональной администрации состоялся брифинг по коронавирусу.

В администрации области состоялся брифинг по ситуации с коронавирусом. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Сергей Шевченко, руководители департаментов здравоохранения, образования, предпринимательства и представитель регионального Управления Роспотребнадзора.В своём выступлении Сергей Шевченко попросил отказаться от массовых мероприятий и концертов, а также отметил, что ограничения будут вводиться исходя из текущей ситуации.«На борьбу с пандемией здравоохранению выделено дополнительно 270 млн рублей. Средства получили ОКБ, 6-я инфекционная больница и больница Гусь-Хрустального, где жителей тестируют на коронавирус», - пояснил замгубернатора.Директор депздрава Елена Утемова сообщила, что на данный момент в регионе подготовлены 723 койки для больных Covid-19, из которых 78% уже заняты заболевшими. Ещё 100 мест могут открыть в Александрове и Петушках. Готовы стационары в Судогде и Гусь-Хрустальном. Статус ковидария хирургическому корпусу ОКБ возвращать пока не планируется.«Количество тестов вырастет до 2000 тысяч в сутки, сейчас делают 1900. На эти цели направят ещё 55 млн рублей. На экспресс-тестирование уходит 10-15 минут», - прокомментировала Елена Утемова.В свою очередь, в департаменте образования сообщили, что педагоги и учащиеся соблюдают меры предосторожности и регламенты Роспотребнадзора.«В 13 дошкольных образовательных учреждениях заболевания точечные. По коронавирусу и ОРВИ 163 человека отправлены на карантин», - пояснила руководитель департамента Ольга Беляева.Напомним, что в Гусь-Хрустальном районе Краснооктябрьскую среднюю школу полностью по Covid-19. В Судогде 6 октября одну школу перевели на «удалёнку» .Добавим, что за минувшие сутки в 33 регионе скончались 2 пациента. Выздоровели - 22 человека.