В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Петушков. Ему предъявлено обвинение в хищении товаров из магазинов.По информации регионального УМВД, с января по июнь мужчина похищал алкоголь и продукты питания, которые выносил из торговых точек, спрятав под одеждой. Установлена его причастность фигуранта к 6 эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный организациям, составил около 4000 рублей.Мужчина свою вину признал и пояснил, что похищенное использовал для собственных нужд.Другому, ранее судимому 23-летнему жителю города Петушки, предъявлено обвинение в краже. В апреле молодой человек похитил продукцию из двух сетевых магазинов на общую сумму более 10 тысяч рублей. Фигурант, сложив товар в корзину, проходил мимо пустой кассовой линии, не оплатив товар.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.