Уголовные дела по семи эпизодам противоправной деятельности направлены в суд.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Петушки. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию) и ст.158 УК РФ (кража).Установлено, что с января по июнь текущего года фигурант похищал алкоголь и продукты питания, которые выносил из торговых точек, спрятав под одеждой.В результате оперативно-розыскных мероприятий, с учетом информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника.В ходе следствия установлена причастность фигуранта к 6 эпизодам противоправной деятельности. Общий материальный ущерб, причиненный организациям, составил около 4000 рублей.По всем фактам хищений дознавателями ОМВД России по Петушинскому району были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии соединены в одно производство.Мужчина свою вину в совершении преступлений признал и пояснил, что похищенное имущество использовал для собственных нужд.Другому фигуранту, ранее судимому 23-летнему жителю города Петушки, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (кража). В апреле текущего года молодой человек похитил продукцию из двух сетевых магазинов в городе Петушки на общую сумму более 10 тысяч рублей. Фигурант, сложив товар в корзину, проходил мимо пустой кассовой линии, не оплатив товар.Свою вину злоумышленник признал полностью, в содеянном раскаялся.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.