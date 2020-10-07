Уголовные дела по кражам из магазинов переданы в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Петушки. Установлено, что с января по июнь 2020 года обвиняемый похищал алкоголь и продукты питания, которые выносил из торговых точек, спрятав под одеждой, рассказывают в пресс-служба областного УМВД.Просмотрев камеры видеонаблюдения полицейские вычислили злоумышленника. Установлена причастность фигуранта к шести эпизодам. Общий материальный ущерб составил около 4000 рублей.Мужчина свою вину признал и пояснил, что похищенное имущество использовал для собственных нужд.Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию) и ст.158 УК РФ (кража).«Другому ранее судимому 23-летнему жителю города Петушки предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (кража). В апреле текущего года молодой человек похитил продукцию из двух сетевых магазинов города на сумму более 10 тысяч рублей. Парень, сложив товар в корзину, проходил мимо пустой кассовой линии, не заплатив за него. Свою вину злоумышленник признал полностью, в содеянном раскаялся», - добавили в ведомстве.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.