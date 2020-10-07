Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые детали этого разговора стали известны журналистам.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые детали этого разговора стали известны журналистам.Из-за пандемии коронавируса политики по всему миру вынуждены проводить переговоры в дистанционном режиме, используя средства видеосвязи. Однако это не делает работу менее эффективной.Президент России Владимир Путин уделил время для общения с лидера парламентских фракций. Лидер отечественных коммунистов Геннадий Зюганов сообщил, что политики испытывали острую нужду в разговоре с главнокомандующим. Во-первых, накопилось множество насущных вопросов, во-вторых, время непростое – страна буквально окружена недоброжелателями.Журналистам удалось узнать некоторые фрагменты из беседы, о которой идет речь. По словам Зюганова, до Путина донесли информацию о том, что российскому народу сейчас как никогда важна сплоченность на почве патриотизма.Лидер КПРФ подчеркнул, что сейчас идет гибридная война, поэтому соотечественники должны принять любой вызов от любого соперника. Зюганов поведал, что во время встречи привел в пример советскую послевоенную модель – тогда за короткий срок удалось построить десятки тысяч заводов, наладить хозяйство и образовательную систему.Зюганов добавил, что мир должен проявить должное внимание и уважение человеку труда и совести. Поэтому нынешний курс России на мир и созидание должен собрать вокруг себя людей, нацеленных на позитивную повестку.По данным Зюганова, встреча с Путиным выдалась довольно продолжительной – более двух часов в общей сложности. При этом успели уделить время и беседам частного индивидуального характера.Что касается лично главы КПРФ, то он призвал президента "спасать русский мир". Одной из главных катастроф современности Зюганов назвал уменьшение популяции в стране. Он напомнил, что с момента развала СССР мы потеряли десятки миллионов граждан, передает KP.RU.