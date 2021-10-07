Вчера утром жители Владимирской области стали свидетелями первых заморозков в этом году: на траве и...

Вчера утром жители Владимирской области стали свидетелями первых заморозков в этом году: на траве и листьях появился иней.По прогнозам синоптиков, ночные заморозки в регионе будут наблюдаться до пятницы: температура воздуха ночью будет опускаться до -4 градусов.7 октября, в четверг, во Владимирской области будет ясная погода.Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 2 – 7 метров в секунду.Температура ночью от -1 до +3, днем до 12 градусов тепла.Фото: ВК «Путешествия по городам России»